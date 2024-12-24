Профессор Лариса Костючук в Пскове отметила 90-летие

90 лет исполнилось лингвисту, одному из составителей и редакторов Псковского областного словаря с историческими данными, доктору филологических наук, профессору Ларисе Костючук.
Фото: Псков ГУ
Ее преподавательский стаж в вузе составляет почти 60 лет.
Почетный член Ученого совета ПсковГУ. Награждена рядом грамот (Министерства образования Российской Федерации, Совета Федерации и другими), памятных медалей; имеет почетное звание «Заслуженный работник высшей школы», является Отличником народного образования.
Сфера научных интересов: лексикология и фразеология, лексикография, история русского языка, диалектология, лингвогеография. Опубликовано свыше 400 научных работ.