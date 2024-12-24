Общество

Великолукские студенты узнали о профилактике мошенничества

Актуальный разговор со студентами, посвященный проблеме профилактики мошенничества, состоялся в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России Псковской области

Временно исполняющий обязанности начальника отделения по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки майор полиции Евгений Агапов поделился с ребятами полезными советами о том, как избежать ловушек нечистых на руку лиц.

Мошенничество — это серьезная проблема, с которой сегодня сталкиваются многие люди, особенно молодежь. Студенты оказываются, как правило, наиболее уязвимыми, так как они часто используют интернет и социальные сети, которые находятся под пристальным вниманием для разного рода аферистов. Евгений Агапов подчеркнул, что основным способом защиты от мошеннических действий является осведомленность. Необходимо быть внимательными и критически относиться к информации, которая поступает из внешних источников, подчеркнули в ведомстве.

Одним из наиболее распространенных методов мошенничества является использование фальшивых объявлений о продаже товаров. Пользователи должны быть особенно осторожными при покупке товаров через сайты в Сети. Полиция советует всегда проверять отзывы о продавцах, а также избегать предоплаты. Если цена слишком низкая, то это может быть первым сигналом о недобросовестности продавцов.

«Еще одним важным аспектом является защита личной информации. Мошенники могут использовать социальные сети для сбора данных о своих потенциальных жертвах. И поэтому не стоит публиковать в открытом доступе сведения о своих поездках, месте учебы или работы, а также другие персональные данные, которые могут быть использованы против вас», - рассказали в УМВД.

Спикер также подчеркнул, что важно всегда использовать сложные пароли и регулярно их менять.

Тема терроризма и экстремизма в молодежной среде также была поднята в ходе встречи. Студенты должны осознавать, что радикальные идеи могут быть замаскированы под привлекательные предложения. Евгений Агапов призвал слушателей быть внимательными к тому, какую информацию они используют и с кем общаются. Важно уметь распознавать мошеннические манипуляции и не поддаваться на провокации.

В завершение всем участникам раздали памятки для родителей и представителей старшего поколения, в которых подробно описаны самые распространенные варианты мошеннических схем. В них указаны также контактные данные для обращения в правоохранительные органы в случае выявления подозрительной активности незнакомцев в Сети или по телефону. «Безопасность — это не только личная ответственность, но и забота о близких, поэтому стоит обязательно поделиться такого рода информацией с родными и знакомыми», - призвали в ведомстве.

Во встрече принял участие и ректор Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, член Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки Вячеслав Шляхтов.