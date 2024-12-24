Общество

Вера Емельянова положительно оценила проект «Профессионалитет» в Псковском политехническом колледже

Первый Заместитель Губернатора Псковской области Вера Емельянова в пятницу, 27 декабря оценила возможности образовательного кластера «Искусство и креативная индустрия», который развернут на базе Псковского политехнического колледжа в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В рамках проекта «Профессионалитет» Псковский политехнический колледж приобрел современное оборудование и отремонтировал мастерские на общую сумму порядка 70 миллионов рублей. Первый вице-губернатор ознакомилась с обновленным пространством, прошла по ряду созданных образовательных мастерских, чтобы оценить их оснащение. В том числе посетила ремесленную мастерскую, помещения, где ведется обучение по различным направлениям садово-паркового строительства и графического дизайна. На различные направления данного кластера в сентябре поступили порядка 200 человек.

На площадке образовательного учреждения Вера Емельянова встретилась с победителями чемпионата «Профессионалы», участниками финала чемпионата «Абилимпикс» и образовательного кластера «Искусство и креативная индустрия».

«Хочу поблагодарить организаторов кластера за работу по подготовке к открытию. Мероприятие проходит при активном участии работодателей и партнеров из профессиональных образовательных организаций. Сегодня мы движемся в русле идей, которые были заложены пять лет назад, в части создания в Псковской области ведущего, профессионального, образовательного учебного заведения, где бы шла подготовка реставраторов», — отметила она.

В ходе торжественного мероприятия Вера Емельянова вручила ряд региональных и ведомственных наград. Так, за многолетний, добросовестный труд и значимые заслуги в сфере образования почетной грамотой Минпросвещения РФ отмечена преподаватель Псковского политехнического колледжа Ольга Рудина.

В рамках образовательного кластера федерального проекта «Профессионалитет» учреждение готовит специалистов по следующим творческим образовательным программам: дизайн (по отраслям), декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), технология переработки древесины, садово-парковое и ландшафтное строительство, графический дизайнер и строительный реставратор.

Федеральный проект «Профессионалитет» — это один из приоритетов социально-экономического развития до 2030 года. Среди ключевых задач проекта — создание образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования. Они представляют собой интеграцию колледжей и организаций реального сектора экономики и организаций, действующих в отраслях, характерных для субъектов малого и среднего предпринимательства и социальной сферы. Инициатива соответствует целям и задачам президентских нацпроектов «Образование» и «Производительность труда».