Общество

Новый Кадровый центр открылся в Печорах

Модернизированный Кадровый центр открылся в Печорах сегодня, 27 декабря. Модернизация стала возможна благодаря нацпроекту «Демография». В центре обновили оборудование и обучили сотрудников, чтобы трудоустройство граждан проходило быстрее. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: Официальный Telegram-канал Псковской области

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова, открывая центр, отметила важность службы занятости для нашего региона. Гостей приветствовали председатель Комитета по труду и занятости Алена Трунова и Глава Печорского округа Валерий Зайцев.

Все желающие смогли ознакомиться с услугами центра, поучаствовать в профориентационных играх и узнать, служба может помочь в поиске работы.

Обновлённая кадровая служба станет надежным помощником в поиске работы и обучении. Жители Печорского округа могут обратиться по адресу: город Печоры, улица Прудовая 2.