Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новый год в «Гельдте»
«Легкая кухня»
Обследования без очередей и хамства
Готовим сами как в ресторане
Работа на «Горводоканале»
Воспитатели будущего
Господин Рейтингомер
Отпечаталось В сердце
Что привезти из Пскова?
«Истфакт» Ленин в Пскове
От стекляшки до «чебурашки»
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
Профсоюз Первый помощник
2024 год Политические итоги
график работы Парка «Волшебная гора»
резонанс 2024
 
 
 
ещё Общество 24.12.2024 14:300 Слабый мороз ожидает псковичей в новогоднюю ночь 27.12.2024 22:000 Целесообразность введения обязательной 13-й зарплаты оценил эксперт 27.12.2024 21:400 Полицейские поздравили юных псковичей с наступающим Новым годом 27.12.2024 21:300 Новый Кадровый центр открылся в Печорах 27.12.2024 21:200 Великолукские студенты узнали о профилактике мошенничества 27.12.2024 21:000 Акцию «В Новый год без долгов!» провели на псковском железнодорожном вокзале
 
 
 
Самое популярное 20.12.2024 11:231 100 самых влиятельных псковичей. Рейтинг ПЛН-2024 24.12.2024 10:080 Интерактив: Родители студентов кооперативного техникума возмущены самоуправством ТОСа 20.12.2024 14:042 Петарды взорвали в торговом центре «Империал» в Пскове — очевидцы 27.12.2024 10:192 Студентка ПсковГУ из Индии скончалась, предположительно, от туберкулеза 24.12.2024 11:021 Назначен новый заместитель начальника УМВД России по Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Новый Кадровый центр открылся в Печорах

27.12.2024 21:30|ПсковКомментариев: 0

Модернизированный Кадровый центр открылся в Печорах сегодня, 27 декабря. Модернизация стала возможна благодаря нацпроекту «Демография». В центре обновили оборудование и обучили сотрудников, чтобы трудоустройство граждан проходило быстрее. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области. 

Фото здесь и далее: Официальный Telegram-канал Псковской области

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова, открывая центр, отметила важность службы занятости для нашего региона. Гостей приветствовали председатель Комитета по труду и занятости Алена Трунова и Глава Печорского округа Валерий Зайцев. 

Все желающие смогли ознакомиться с услугами центра, поучаствовать в профориентационных играх и узнать, служба может помочь в поиске работы.

 
Обновлённая кадровая служба станет надежным помощником в поиске работы и обучении. Жители Печорского округа могут обратиться по адресу: город Печоры, улица Прудовая 2. 
 
Теги: #регион60 #печоры #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы инициативу о запрете использования пиротехники в период новогодних праздников?
В опросе приняло участие 254 человека
27.12.2024, 22:000 Целесообразность введения обязательной 13-й зарплаты оценил эксперт 27.12.2024, 21:400 Полицейские поздравили юных псковичей с наступающим Новым годом 27.12.2024, 21:300 Новый Кадровый центр открылся в Печорах 27.12.2024, 21:200 Великолукские студенты узнали о профилактике мошенничества
27.12.2024, 21:060 Госдума сэкономила более 1,3 миллиарда рублей в 2024 году 27.12.2024, 21:000 Акцию «В Новый год без долгов!» провели на псковском железнодорожном вокзале 27.12.2024, 20:422 Михаил Ведерников: Сельское хозяйство в регионе динамично развивается 27.12.2024, 20:400 Росгвардейский Дед Мороз специального назначения поздравил детей в Печорах
27.12.2024, 20:200 Рождественские традиции храма Александра Невского обсудят на лекции в Пскове 27.12.2024, 20:100 В Госдуму внесли законопроект против рекламы, пропагандирующей многоженство 27.12.2024, 20:000 Приставы вручили велосипед 8-летнему мальчику из Псковской области 27.12.2024, 19:510 Жителя Дновского района приговорили к лишению свободы за незаконное хранение наркотиков
27.12.2024, 19:400 II Рождественский органный фестиваль «Вифлеемская звезда» пройдет в Пскове 27.12.2024, 19:360 Автомобиль горит у торгового центра «Империал» в Пскове. ВИДЕО 27.12.2024, 19:280 340 часов обязательных работ назначили жителю Дновского района за угрозу убийством и нанесение побоев 27.12.2024, 19:200 Экскурсию по новой выставке портретов организуют в Пскове 1 января
27.12.2024, 19:080 180 часов обязательных работ назначили 62-летнему мужчине за нетрезвое вождение в Псковской области 27.12.2024, 19:000 Великолукские полицейские поздравили детей-сирот с наступающим Новым годом 27.12.2024, 18:480 Вера Емельянова положительно оценила проект «Профессионалитет» в Псковском политехническом колледже 27.12.2024, 18:470 «Обратный отсчет»: Ольга Тимофеева об итогах 2024 года в сферах культуры, спорта и молодежной политики. ВИДЕО
27.12.2024, 18:400 На заседании профильного Совета обсудили основные направления развития добровольчества Псковской области 27.12.2024, 18:390 В Псковской области создают анимационные фильмы о героях ВОВ из региона 27.12.2024, 18:371 Кулинарное порховское предприятие оштрафовали за нарушение санитарных требований 27.12.2024, 18:330 До +6 градусов прогнозируют в Псковской области 28 декабря
27.12.2024, 18:110 Митрополита Илариона отстранили от управления Будапештской епархией 27.12.2024, 18:000 Спортивная рождественская елка пройдет в псковском клубе «Супер фитнес» 27.12.2024, 17:580 Интерактив: Письмо до Путина дойдет быстрее 27.12.2024, 17:540 Голубое топливо пришло в дома жителей псковской деревни Родина
27.12.2024, 17:470 СОБЫТИЕ: Открылась уникальная экспозиция «Живопись древнего Пскова» 27.12.2024, 17:370 Установлены обстоятельства гибели мужчины в озере Полибинское в Великолукском районе 27.12.2024, 17:300 В Псковском театре драмы чествовали артистов-корифеев 27.12.2024, 17:180 «Обратный отсчет»: Итоги года в СМИ и соцсетях. ВИДЕО
27.12.2024, 17:160 Профессор Лариса Костючук в Пскове отметила 90-летие 27.12.2024, 16:470 Ограничение движения продлили на Плехановском посаде в Пскове 27.12.2024, 16:430 Как оптимизировать управление файлами на мобильном телефоне, рассказали в МегаФоне 27.12.2024, 16:131 Михаил Ведерников подвел основные итоги Года семьи в Псковской области
27.12.2024, 16:001 Фотофакт: Новая точка Rostic`s откроется в здании бывшего псковского кинотеатра «Победа» 27.12.2024, 15:450 В новом году отделение профилактики Псковской городской поликлиники будет работать ежедневно 27.12.2024, 15:121 Коту Толику из московского отряда МЧС присвоили звание прапорщика 27.12.2024, 15:110 О создании экспертной группы по развитию креативной экономики рассказала Анастасия Иванова
27.12.2024, 15:040 «Как и обещали»: газ пришел к жителям псковской деревни Голубово к Новому году 27.12.2024, 14:520 Новый рекорд планируют поставить на Днях Псковской области в Витебске 27.12.2024, 14:450 Отпечаталось в сердце: фразы, которые запомнились в 2024 году 27.12.2024, 14:370 «Пыяла» и «Ягода малинка» стали самыми популярными песнями у псковичей — аналитики
27.12.2024, 14:270 Пропавшего на берегу Ловати мужчину ищут в Великих Луках 27.12.2024, 14:140 Миллионы на кадры 27.12.2024, 14:020 Светофор отключили на перекрестке улицы Максима Горького и Рижского проспекта в Пскове 27.12.2024, 14:010 «Лешуга» может составить конкуренцию «Винограду» — Ольга Тимофеева
27.12.2024, 13:451 Фотофакт: Королева змей появилась в псковской деревне Неёлово 27.12.2024, 13:390 Крупные культурные события за год в Псковской области посетили 360 тысяч человек 27.12.2024, 13:320 Певица из Невеля стала призером конкурса «Россия, музыка, стихи - моя стихия» 27.12.2024, 13:280 Обзор крипторынка: запрет майнинга, делистинг USDT и выступление Силуанова
27.12.2024, 13:280 Пскович заплатил за продукты и спиртное билетами «банка приколов» 27.12.2024, 13:220 Обвиняемый в фальсификации доказательств псковский адвокат лишился свободы 27.12.2024, 13:060 Медали и нагрудные знаки МЧС вручили спасателям в Пскове 27.12.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Ольгой Тимофеевой
27.12.2024, 12:550 Тело мужчины найдено в озере Полибинское в Великолукском районе 27.12.2024, 12:500 Большинство россиян доверяют Путину — опрос ВЦИОМ 27.12.2024, 12:391 Владимир Шуляковский о макете памятника княгине Ольге: Симпатичная девушка современных пропорций 27.12.2024, 12:320 «Обратный отсчет»: Сергей Лаврухин об итогах 2024 года для регионального управления МЧС. ВИДЕО
27.12.2024, 12:300 Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве 27.12.2024, 12:250 Ипотека в 2025 году останется недоступной большинству россиян — эксперты 27.12.2024, 12:110 Опубликовано расписание движения автобусов в Пскове на новогодние праздники  27.12.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» об итогах года в СМИ и соцсетях
27.12.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 декабря 27.12.2024, 11:590 28 декабря будет обычным рабочим днем в большинстве компаний Пскова — опрос 27.12.2024, 11:560 «Обратный отсчет»: Ольга Тимофеева об итогах 2024 года в сферах культуры, спорта и молодежной политики 27.12.2024, 11:540 Новый пешеходный светофор планируют поставить в Пскове
27.12.2024, 11:510 «Креативная экономика»: Итоги года-2024. ВИДЕО 27.12.2024, 11:450 Деды Морозы спустились с крыши Детской областной больницы в Пскове 27.12.2024, 11:324 Третий памятник княгине Ольге появится в Пскове 27.12.2024, 11:270 «Дневной дозор»​​​​​​​: Политические итоги 2024 года
27.12.2024, 11:160 «На пятой передаче»: Изменения в круговом движении на перекрестке Инженерной – Индустриальной 27.12.2024, 11:080 Мусоросборочная камера горела в доме на Сиреневом бульваре в Пскове 27.12.2024, 10:570 «Обратный отсчет»: Итоги года в СМИ и соцсетях 27.12.2024, 10:550 Количество пожаров в Псковской области уменьшилось на 35% — Сергей Лаврухин
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru