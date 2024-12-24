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Общество

Шеф-редактор «ЛитРес» рассказал о самых интересных книгах 2024 года

28.12.2024 09:30|ПсковКомментариев: 0

Нон-фикшен о самой недооцененной женщине Римской империи, пособие по борьбе с достигаторами и мемуары свидетельницы политических потрясений в Иране. Шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева рассказала о шести самых любопытных книгах 2024 года.

Издательство «Альпина Паблишер» выпустила «Эпоху выгорающих супергероев» Алексея Соловьева. В ней автор объясняет, почему в «одержимости эффективностью» нет ничего хорошего, как сверхусилия истощают наши жизненные силы и медленно, но верно ведут к депрессии.

«Когда все вокруг навязывают «успешный успех» и стратегии по улучшению себя, сложно оставаться безразличными. Но популярность мотивационной литературы постепенно снижается: люди начали от нее уставать», — рассказала редактор.

О романе «Йеллоуфейс» американской писательницы китайского происхождения Ребекки Куанг, выпущенном в России издательством Fanzon, говорили много — частично это было связано с локальным переводческим скандалом, - пишут «Известия».

«Но если опустить тот факт, что Fanzon неидеально выполнил перевод на русский, надо признать — книга заслуживает того, чтобы ее прочитали», — подчеркнула Писарева.

Редактор также отметила книги «О чем я молчала» Азара Нафиси, «Мессалина. Распутство, клевета и интриги в императорском Риме» Онора Каргилл-Мартин, «Оттолкнуться от паузы» Дарьи Благовой и «Завет воды» Абрахама Вергезе.

Источник: Псковская Лента Новостей
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