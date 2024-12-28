Общество

Процесс создания вертепа у Святых ворот в Печорах запечатлели на фото

Опубликовали фотографии с процесса оформления Рождественского вертепа у Пскова-Печерского Свято-Успенского мужского монастыря. Об этом сообщил монастырь в своих соцсетях.



Фото: Telegram-канал Псково-Печерского монастыря

Всю неделю в Печорах ведется подготовка к празднованию Нового года и Рождества.

Главные улицы украшают гирляндами и инсталляциями, а внутрихрамовые помещения готовятся принимать гостей на службы в канун Нового года.

В Михайловском храме Пскова-Печерского монастыря пройдет новогодняя ночная литургия, участие в которой может принять любой желающий. Исповедь в 23:30, Часы в 23:40, начало службы в 00:00.