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Общество

Об опасности «слепых зон» во дворах предупредили псковичей в преддверии праздников

29.12.2024 20:20|ПсковКомментариев: 0

О важности внимательного вождения в дворовых зонах в период школьных каникул напомнили жителям региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной Госавтоинспекции.

Дворовая зона, являющаяся местом особого контроля, представляет опасность в период новогодних каникул из-за плохой видимости юных пешеходов. Во дворах регулярно отмечаются факты наездов на пешеходов, в том числе детей.

Большое количество припаркованных автомобилей, деревья и кустарники, гаражи, другие постройки создают «слепые зоны» - места с ограниченной видимостью. 

«Даже находясь на прогулке с малышом, родители не всегда успевают среагировать на его передвижения. И нескольких секунд бывает достаточно, чтобы, скажем, догоняя мячик, ребенок попал под колеса проезжающего автомобиля. С учетом этих обстоятельств Госавтоинспекция призывает взрослых не оставлять несовершеннолетних во дворе без присмотра», - описывают опасность в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть предельно осмотрительными при совершении маневров во дворах, на территории дачных и гаражных кооперативов. Нередки случаи, когда маленький ребенок, находясь неподалеку от машины, попадает под ее колеса только потому, что водитель, как правило, родственник, двигаясь задним ходом, не замечает его, поскольку тот оказался в злополучной «слепой зоне». В подобной ситуации юного пешехода могут не «увидеть» и специальные автомобильные датчики («парктроники»), и видеокамеры.

Теги: #безопасность на дорогах
Источник: Псковская Лента Новостей
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