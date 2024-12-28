Общество

Футбольный мяч и спортивный инвентарь подарили детям сотрудники псковского УФСИН

Сотрудники уголовно-исполнительной системы по Псковской области продолжают исполнять желания детей в рамках акции «Елка желаний». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В рамках акции «Елка желаний» представители УФСИН и подведомственных учреждений присоединились к добрым делам. Снимая шарики с детскими желаниями с интерактивных елок, они исполняют их мечты, даря тепло и радость в преддверии Нового года.

Так, в торговом центре Великих Лук сотрудники СИЗО-2 во главе с начальником учреждения Александром Степанеевым приобрели для семерых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подарки, которые доставили своим адресатам вместе с положительными эмоциями. Такой же добрый поступок совершил и руководитель ИЦ-1 Евгений Свиридов. 8-летнему мальчишке Леше он подарил настоящий футбольный мяч. Юный спортсмен увлекается игрой в футбол и искренне поблагодарил за сюрприз.

В Середке начальник ИК-4 Тимур Курдюков вручил двоим братьям – учащимся Середкинской средней школы предметы спортивного инвентаря и тюбинг, о которых мальчишки давно мечтали. Свои желания ребята отразили в письмах, которые и прочитали в исправительном учреждении.

Мальчику Илье, папа которого погиб на СВО, передала подарок и начальник отделения организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества регионального УФСИН Елена Антропова. Свой шарик она сняла с праздничной ели, установленной в Доме молодежи Пскова. С баскетбольным мячом приехала к подростку и поздравила его с братом с новогодними праздниками, пожелав хорошей учебы и веры в лучшее.

Добавим, участие в акции «Елка желаний» - это возможность проявить заботу и внимание к тем, кто в них особенно нуждается. Сотрудники УФСИН выражают надежду, что благодаря их участию в акции дети получат радость и позитивные эмоции, которые помогут им поверить в чудо и в то, что в мире еще есть добрые и отзывчивые люди.