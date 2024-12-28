Общество

На Солнце произошли еще две мощные вспышки высшего рентгеновского класса X

Один из сильнейших в 2024 году всплесков активности регистрируется на Солнце, утром произошли еще две мощные вспышки, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

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«На Солнце рано утром, в 7:14 и 7:31, произошли подряд две новые вспышки высшего рентгеновского класса X. Взрывы зарегистрированы в западной части солнечного диска, снова в зоне, откуда возможно влияние на Землю», — сказал он.

Сергей Богачев уточнил, что согласно расчетам, выбросы массы от взрыва придут к Земле в середине дня 31 декабря и вызовут полярные сияния, которые можно будет наблюдать в том числе в новогоднюю ночь. Модель движения новых выбросов, по словам ученого, которые были зарегистрированы в течение суток, пока не построена, пишет РИА Новости.

«В целом на Солнце регистрируется один из самых сильных всплесков активности в текущем году», — добавил он.

Ученый напомнил, что предыдущие два всплеска наблюдались в мае и октябре. Кроме того, предыдущие новогодние праздники также проходили в условиях высокой солнечной активности, а год и вовсе начался с крупной солнечной вспышки уровня X5.0, которая произошла всего через полчаса после боя курантов в Москве. Пока, впрочем, признаков усиления активности до таких значений не наблюдается, уточнил Сергей Богачев.