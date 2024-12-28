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Общество

На Солнце произошли еще две мощные вспышки высшего рентгеновского класса X

30.12.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

Один из сильнейших в 2024 году всплесков активности регистрируется на Солнце, утром произошли еще две мощные вспышки, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1

«На Солнце рано утром, в 7:14 и 7:31, произошли подряд две новые вспышки высшего рентгеновского класса X. Взрывы зарегистрированы в западной части солнечного диска, снова в зоне, откуда возможно влияние на Землю», — сказал он.

Сергей Богачев уточнил, что согласно расчетам, выбросы массы от взрыва придут к Земле в середине дня 31 декабря и вызовут полярные сияния, которые можно будет наблюдать в том числе в новогоднюю ночь. Модель движения новых выбросов, по словам ученого, которые были зарегистрированы в течение суток, пока не построена, пишет РИА Новости.

«В целом на Солнце регистрируется один из самых сильных всплесков активности в текущем году», — добавил он.

Ученый напомнил, что предыдущие два всплеска наблюдались в мае и октябре. Кроме того, предыдущие новогодние праздники также проходили в условиях высокой солнечной активности, а год и вовсе начался с крупной солнечной вспышки уровня X5.0, которая произошла всего через полчаса после боя курантов в Москве. Пока, впрочем, признаков усиления активности до таких значений не наблюдается, уточнил Сергей Богачев.

Теги: #Солнце
Источник: Псковская Лента Новостей
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