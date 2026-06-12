Псковский омбудсмен и председатель арбитражного суда обсудили защиту экономических прав жителей региона

В Арбитражном суде Псковской области состоялась рабочая встреча между председателем суда Любовью Алексеевой и уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым, сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен.

Фотография уполномоченного по правам человека в Псковской области

В рамках встречи региональный уполномоченный по правам человека представил основные положения и статистические данные, содержащиеся в ежегодном Докладе о соблюдении прав и свобод на территории Псковской области в 2025 году. Дмитрий Шахов проинформировал о своей деятельности по рассмотрению обращений граждан в сфере экономических прав.

Любовь Алексеева проинформировала псковского омбудсмена о ключевых показателях работы Арбитражного суда Псковской области за 2025 год, уделив особое внимание арбитражным делам с участием граждан, в частности, в сфере банкротства. Были рассмотрены вопросы применения законодательства, касающегося защиты прав участников специальной военной операции.

В ходе обсуждения стороны проанализировали проблемы и итоги работы по защите прав жителей Псковской области в 2025 году, а также обсудили планы на 2026 год. В частности, были затронуты вопросы защиты и восстановления прав на земельные участки, обеспечения обороноспособности, защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций, охраны здоровья граждан, предоставления качественных медицинских услуг, защиты объектов культурного наследия и другие актуальные темы.

В завершение встречи Дмитрий Шахов высоко оценил уровень и качество отправления правосудия Арбитражным судом Псковской области, отсутствие жалоб на нарушения экономических прав граждан при осуществлении арбитражного судопроизводства, и поблагодарил Любовь Алексееву и коллектив суда за профессиональную работу по защите и восстановлению прав граждан.