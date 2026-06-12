Александр Козловский: Пусть День России станет поводом почувствовать гордость за нашу Родину

С Днём России жителей Псковской области поздравил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Друзья, от всей души поздравляю вас с Днём России! Этот праздник объединяет всех, кто любит свою страну, гордится её историей, уважает традиции и своим трудом вносит вклад в её развитие. Россия — это не только огромная территория, богатая культура и славное прошлое», - отмечает Александр Козловский.

По его словам, прежде всего Россия — это люди: трудолюбивые, талантливые, искренние, готовые поддержать друг друга в непростые моменты и вместе добиваться новых успехов.