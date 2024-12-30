Общество

Две значимые даты будут отмечаться в Дновском округе в 2025 году

Две значимые даты будут отмечаться в Дновском муниципальном округе в 2025 году, сообщается в Telegram-канале главы Дновского района Михаила Шауркина.

Фото: Telegram-канал Михаила Шауркина

Друзья! Новый 2025 году уверенно вступил в свои права! Пусть он будет ярким и запоминающимся, удачным и перспективным! Для Дновского муниципального округа он особенный. Ведь мы будем отмечать две очень значимые даты - 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне и 100-летие с момента присвоения Дно статуса города. Уверен, ещё очень много разных событий принесет нам 2025-й. Пусть они будут радостными и долгожданными! Здоровья вам и мира!

Напомним, что культурные события в 2025 году в Дновском муниципальном округе будут проходить при взаимодействии с городом Санкт-Петербургом.