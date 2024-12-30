Общество

100-летний юбилей отметила жительница Невеля

100-летний юбилей отметила невельчанка, труженик тыла Евгения Коханова вчера, 1 января. Глава Невельского муниципального округа Олег Майоров поздравил именинницу с праздником. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Олег Майоров/ страница ВКонтакте

Глава округа вручил Евгении Кохановой конверт с поздравлениями от Президента РФ Владимира Путина, приветственный адрес от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а также несколько памятных подарков.

«От лица всех невельчан поблагодарил Евгению Григорьевну за доблестный труд, личный вклад в общую победу нашего народа над немецко-фашистскими захватчиками. Пожелал крепкого здоровья, мира, тепла и внимания близких!» – сообщил Олег Майоров.