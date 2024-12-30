Общество

Восемь тысяч человек в Псковской области остались без электричества

В Псковской области в связи с ухудшением погоды энергетики перешли в особый режим работы. 8 тысяч человек остались без электричества по состоянию на 14:00 2 января. Об этом сообщил губернатор Псковской области в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

Михаил Ведерников разобрал ситуацию со специалистами в рамках экстренного заседания штаба по энергосбережению. Наибольшие отключения на данный момент зафиксированы в Псковском и Себежском районах, а также в Порховском и Струго-Красненском муниципальном округах. Отключенных объектов ЖКХ и соцсферы нет.

«Работы по восстановлению электроснабжения ведутся силами 78 бригад численностью 221 человек и 78 единиц техники. Установлено 10 генераторов», - сообщил Михаил Ведерников.