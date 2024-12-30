Общество

До минус шести градусов опустится температура воздуха в Псковской области 3 января

Небольшой снег и минусовая температура ожидаются на территории Псковской области завтра, 3 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 3 января на территории области ожидается облачная погода. Будет идти небольшой снег, а температура воздуха составит от -1 градуса до -6 градусов. На дорогах местами возможна гололедица.

Также будет дуть западный ветер 5-10 метров в секунду. С. Атмосферное давление стабильно низкое.