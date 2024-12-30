Общество

Частные охранники в Псковской области за год задержали 250 нарушителей

В 2024 году частные охранники в Псковской области задержали 250 граждан, в том числе 19 человек по подозрению в совершении преступлений, 231 - за административные правонарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Под руководством заместителя начальника управления Росгвардии по Псковской области полковника полиции Василия Софина в Пскове состоялось совещание Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности.

В мероприятии приняли участие представители регионального УМВД и руководители частных охранных организаций.

В ходе совещания обсуждались результаты исполнения подразделениями лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии государственной функции по контролю за частной охранной деятельностью в 2024 году.

Отмечено, что потенциал частных охранных организаций активно применяется для участия в охране общественного порядка при проведении крупных публичных мероприятий с массовым пребыванием граждан.