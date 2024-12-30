На железнодорожный вокзал Пскова прибыл поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза прибыл на железнодорожный вокзал Пскова 4 января в рамках масштабного новогоднего тура, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На вокзале детей и их родителей встречают Дед Мороз, его внучка Снегурочка и другие сказочные персонажи. В 15:40 по купленным билетам начнется посещение апартаментов Деда Мороза.
Дети осмотрят передвижную резиденцию, где можно увидеть сказочную деревню, посетить кукольный театр и выпить чай с зимними волшебниками. В 18:30 поезд отправится со станции Псков.
На станцию Дно поезд прибудет в 21:40. Здесь запланирована только бесплатная анимационная программа на платформе, без посещения вагонов. В 23:10 поезд Деда Мороза покинет станцию Дно.
Напомним, поезд начинает путешествие уже в 4-й раз. За три года он проехал свыше 74 тысяч километров и его посетили более чем 1 300 000 человек.