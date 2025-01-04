Общество

Михаил Ведерников: От всей души поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова

От всей души поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова, обратился к православным губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Текст поздравления он опубликовал в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Сегодня мы молимся за родных и близких, желаем им здоровья, счастья, мира и благополучия. Мы молимся и за тех, кто выступил на защиту нашего общего дома – нашей любимой Родины», - сказал Михаил Ведерников.

«Помощи вам Божией во всех благих делах и начинаниях», - подытожил губернатор.