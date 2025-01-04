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Общество

Михаил Ведерников вошел в Корсовет при правительстве РФ по созданию передовых школ

08.01.2025 15:45|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вошел в состав Координационного совета по созданию передовых общеобразовательных организаций, использующих лучшие технологии и методы обучения. Распоряжение об утверждении состава Корсовета при правительстве России подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сопредседателями совета назначены заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Заместителем сопредседателей стал министр просвещения Сергей Кравцов. В состав совета вошли помощник президента Владимир Мединский, представители Минэкономразвития, Минфина, Минстроя и Рособрнадзора, образовательных, научных и религиозных организаций, а также главы ряда субъектов РФ.

Напомним, Псковская область входит в число немногих российских регионов, где при поддержке федерального центра будет возведена современная школа лидерского уровня. В рамках проекта планируется создать флагманскую школу, где для обучения будут внедряться самые передовые технологии и прогрессивные методики.

Координационный совет создан по поручению президента России Владимира Путина. По итогам Послания Федеральному Собранию в феврале прошлого года глава государства, в частности, указал на необходимость формирования до 2030 года во всех федеральных округах не менее 12 передовых общеобразовательных организаций. Определением стратегических направлений работы по их созданию займется новый координационный совет.

Источник: Псковская Лента Новостей
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