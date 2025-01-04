Общество

Воспитанники псковского Центра семьи покатались на «диномобиле»

Сотрудники полиции, представители Общественного совета при УМВД России по городу Пскову и совета ветеранов организовали для воспитанников службы социальной реабилитации несовершеннолетних областного Центра семьи посещение выставки динозавров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УМВД России по городу Пскову

Дети познакомились с фигурами динозавров, выполненными в натуральную величину. При приближении фигуры «ожили», начав двигаться и издавать характерные звуки.

Воспитанники покатались на «диномобиле» и других электромобилях, а также с удовольствием фотографировались с фигурами динозавров, напоминающих персонажей из культового фильма «Парк Юрского периода».