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Общество

Более 30 телефонных звонков поступило специалистам псковского Роспотребнадзора в новогодние праздники

10.01.2025 15:08|ПсковКомментариев: 0

Новогодние каникулы в Псковской области прошли в штатном режиме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. 

В длинные зимние выходные сотрудники управления Роспотребнадзора по Псковской области продолжали исполнять профессиональные обязанности. 

Более 30 телефонных звонков поступило специалистам, дежурившим в региональном ведомстве в эти праздники. В основном жалобы носили традиционный для новогодних дней характер. Обратившиеся ставили под сомнение качество товаров, приобретенных в подарок, и продуктов питания, купленных для застолий. Ряд вопросов был задан по качеству оказанных услуг.

«По всем обращениям, относящимся к сфере деятельности ведомства, будут приняты меры», - заверили в Роспотребнадзоре. 

В целом зимние каникулы в регионе прошли спокойно. На первой неделе наступившего года в Псковской области зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ. Чрезвычайных эпидемиологических ситуаций не зарегистрировано.

Теги: #Роспотребнадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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