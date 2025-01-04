Общество

Более 30 телефонных звонков поступило специалистам псковского Роспотребнадзора в новогодние праздники

Новогодние каникулы в Псковской области прошли в штатном режиме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В длинные зимние выходные сотрудники управления Роспотребнадзора по Псковской области продолжали исполнять профессиональные обязанности.

Более 30 телефонных звонков поступило специалистам, дежурившим в региональном ведомстве в эти праздники. В основном жалобы носили традиционный для новогодних дней характер. Обратившиеся ставили под сомнение качество товаров, приобретенных в подарок, и продуктов питания, купленных для застолий. Ряд вопросов был задан по качеству оказанных услуг.

«По всем обращениям, относящимся к сфере деятельности ведомства, будут приняты меры», - заверили в Роспотребнадзоре.

В целом зимние каникулы в регионе прошли спокойно. На первой неделе наступившего года в Псковской области зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ. Чрезвычайных эпидемиологических ситуаций не зарегистрировано.