Общество

Россиянам объяснили порядок действий при краже доступа к их «Госуслугам»

Если злоумышленники получили доступ к учетной записи на портале «Госуслуги», пользователю следует незамедлительно обратиться в МФЦ для смены пароля и номера телефона, на который приходят SMS-коды. После восстановления доступа нужно отменить все действия мошенников, рассказал «Известиям» основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

По словам эксперта, отменить все действия мошенников нужно как через сам портал, отозвав, например, выпущенные электронные подписи, так и с помощью юриста или даже суда, если речь идет о полученных онлайн-займах или сделках с недвижимостью.

Эксперт также отметил, что для предотвращения подобных ситуаций важно никому и ни при каких обстоятельствах не передавать SMS-коды, поступающие на телефон, независимо от обоснований их необходимости. Присутствие подобной просьбы уже должно восприниматься как сигнал к немедленному прекращению разговора, подчеркнул Оганесян.

«С потерянными телефонными номерами ситуация сложнее. Кроме относительно простых случаев, когда к ранее использованному номеру был привязан доступ к сервису «Госуслуги», существуют и сложные ситуации, когда, например, существует забытый банковский счет или карта, к нему когда-то был привязан телефон, а сейчас банк ввел услугу подтверждения аккаунта на «Госуслугах» для владельцев счетов», — отметил эксперт.

Получив доступ к такому номеру, мошенники могут сбросить пароль интернет-банка и создать новый аккаунт на «Госуслугах».

Эксперт посоветовал контролировать банковские счета и своевременно закрывать ненужные, а также использовать один и тот же номер телефона для получения SMS-кодов максимально продолжительное время.