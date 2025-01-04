Общество

Рекордное количество осадков выпало в Дновском округе

До 10 см снега выпало за минувшие сутки в Дновском муниципальном округе, сообщается в Telegram-канале главы округа Михаила Шауркина.

«С 20.00 вчерашнего дня и до 02.00 часов сегодняшнего дня 10 единиц снегоуборочной техники работало на территории округа. К расчистке сельских населенных пунктов и подъездов к ним приступили в 08.00. На данный момент основной объем снега расчищен, но работа продолжается. Кроме того, из-за налипания мокрого снега на провода без электричества сейчас находятся жители 34 населенных пунктах нашего округа. Работают три восстановительные бригады», - отметил Михаил Шауркин.

Обращения от населения принимаются в круглосуточном формате по телефону ЕДДС 2-55-83.