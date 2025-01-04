Общество

Установка временного кардиостимулятора спасла жизнь пациенту из Великих Лук

Временный кардиостимулятор спас жизнь пожилому пациенту в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области

В великолукский филиал Псковской областной клинической больницы 9 января поступил 87-летний пациент с очень низким пульсом и синдромом МАС (эпизодами потери сознания).

Мужчина отмечал у себя подобные симптомы с 31 декабря. После осмотра в приемном отделении пациента госпитализировали в тяжелом состоянии в палату интенсивной реанимации и терапии кардиологического отделения.

В экстренном порядке врачом по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Владиславом Новиковым пациенту был установлен временный кардиостимулятор.

«Благодаря этой процедуре пульс стабилизировался до 65 ударов в минуту, потери сознания не повторялись. Состояние пациента стабильное со значительной положительной динамикой», - рассказал заведующий кардиологическим отделением, врач-кардиолог Александр Андросович.

На следующий день мужчине имплантировали постоянный однокамерный электрокардиостимулятор. Сейчас пациент продолжает лечение и восстановительную терапию под наблюдением врачей.