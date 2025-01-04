Общество

Следователи рассказали, кто будет виновен в получении травм при сходе снега с крыш

Региональное следственное управление Следственного комитета России предупреждает об опасности схода снега и льда с крыш зданий

В Псковской области в связи с резкими перепадами температур возникла опасность травмирования граждан в результате схода наледи с крыш зданий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации в Псковской области.

«Во избежание трагических последствий Следственный комитет России обращает внимание на необходимость соблюдения правил безопасности при нахождении на улице в зимний период: стараться не заходить за ограждения опасных участков, не подходить близко к стенам домов и к козырькам подъездов, на крышах которых возможно скопление снега, сосулек и наледи. Родителям следует проявлять бдительность и информировать детей о соблюдении правил безопасности во избежание несчастных случаев!», - отметили в комитете.

Руководителям организаций и управляющих компаний, коммунальным службам и владельцам зданий и сооружений следует незамедлительно организовывать работу по своевременной очистке крыш от снега и наледи. В случае серьезного травмирования или гибели человека к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы привлекаются собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции, и руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности, добавили в ведомстве.

В случае травм необходимо звонить по телефону экстренных служб 112. Также на территории Псковской области действуют телефонные линии Следственного комитета России «Ребенок в опасности» (короткий номер 123 или 8(911) 362-27-78) и «Телефон доверия» (8(981) 350-71-57), куда можно обратиться в случае возникновения любых экстренных ситуаций. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.