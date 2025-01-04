Общество

В Госдуму внесли законопроект об уточнении понятия «отпуск»

В Госдуму внесли законопроект, направленный на уточнение понятия «отпуск», следует из документа, размещенного в думской электронной базе.

«Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 107 Трудового кодекса Российской Федерации" подготовлен в целях совершенствования законодательства в части устранения правовой неопределенности в понятии "отпуск"», — говорится в пояснительной записке.

С инициативой выступила Брянская областная дума. Как отмечают авторы, в вышеуказанной статье ТК отпуск определяется как наиболее продолжительный вид отдыха, однако это понятие используется без дополнительной конкретизации и пояснений.

Помимо прочего, под него подпадает освобождение от работы в связи с беременностью, родами, усыновлением или уходом за ребенком, а также учебный отпуск, указывается в документе.

Таким образом, законопроект предлагает более четко определять понятие отпуска, что при необходимости позволит урегулировать связанные с этим вопросы без обращения в суд, пишет РИА Новости.