Общество

Детей из Псковской области приглашают принять участие в конкурсе «Большие вызовы»

Детей из Псковской области приглашают принять участие в конкурсе «Большие вызовы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей «Вега».

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» — это масштабное мероприятие для старшеклассников и студентов, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью.

Цель конкурса — выявление и развитие у молодежи творческих способностей, интереса к проектной, научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской и творческой деятельности, популяризация научных знаний и достижений.

Заявки принимаются от учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций Псковской области и учащихся 1-2 курсов (не достигших 19 лет на момент окончания конкурса «Большие вызовы») организаций среднего профессионального образования Псковской области до 15 февраля.

Регистрация участников конкурса «Большие вызовы» осуществляется на сайте ОЦ «Сириус». Конкурс включает в себя два трека: региональный и дистанционный. Они проходят параллельно. Подача заявок (на платформе ОЦ «Сириус») до 15 февраля.

Конкурс пройдет в два этапа:

1. Отборочный этап конкурса - с 16 февраля до 14 марта.

2. Финальный этап конкурса - с 21 марта до 28 марта (дата очной финальной защиты будет сообщена дополнительно).

Контактные данные оргкомитета регионального конкурса: региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега». По вопросам организации конкурса можно связаться с региональным координатором по телефону: +7-996-947-05-79, vega@pskovedu.ru.

Региональный конкурс пройдет по 10 направлениям: