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Общество

«Восстановить жизнь»: работа фонда «Защитники Отечества»

13.01.2025 17:52|Псков

Региональный филиал государственного фонда «Защитники Отечества» открылся в Пскове в 2023 году. Итоги его работы подвели в областном центре сегодня, 13 января. Так, более чем за полтора года в филиал фонда поступило 13 тысяч 938 обращений по вопросам разной направленности, решить удалось проблемы по 93,5% обращений. Подробнее – в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей. 

 

Итоги деятельности подвела руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева.

«Фонд был создан нашим президентом 1 июня 2023 года во всех субъектах Российской Федерации. Техническое открытие нашего филиала фонда было 30 мая 2023 года. Мы начали свою работу по всей стране 1 июня. Сегодня мы подводим итоги спустя один год и семь месяцев работы. Мы уверенно можем сказать о том, что со всеми задачами, которые перед нами были поставлены руководством государственного фонда, наш регион справился. Все меры поддержки на территории нашего региона, как самим участникам специальной военной операции, так и членам их семей, обеспечены. Это была огромная региональная работа. Где бы мы ни трудились, мы работали ежесекундно, всех нас объединяло одно желание — помогать, быть нужными и полезными. Сегодня мы можем сказать о том, что результаты нашей работы оценили на самом высоком уровне», — рассказала Надежда Васильева.

За время работы филиалом фонда заключено 65 соглашений. Из них 13 в части оказания бесплатной юридической помощи.

Кроме того, проведено 750 патриотических мероприятий, в которых участвовали 17 тысяч детей. Активно участвовали 155 ветеранов, 925 членов семей погибших участников СВО.

На базе филиала фонда провели 105 мероприятий, в них приняли участие 1300 человек (1150 детей). Провели 1200 культурно-досуговых мероприятий (экскурсии, концерты, выставки, творческие вечера), в которых приняли участие 6000 участников СВО и более 20 тысяч членов семей ветеранов (в том числе 12 тысяч детей). 1444 мероприятия проведено по увековечению памяти героев и участников СВО (открытие выставок, экспозиций, мемориальных досок, парт героев, рассказы на уроках мужества), в них участвовали более 12 тысяч детей.

Проведено 23 встречи, которые были связаны с духовной поддержкой участников СВО и членов их семей, в них участвовали более 100 членов семей участников СВО. С участием ветеранов боевых действий проведено 55 спортивных мероприятий, в них приняли участие 150 ветеранов. 

«В связи с изменениями в апреле текущего года, которые были внесены нашим президентом, у государственного фонда появляется возможность обеспечивать наших ветеранов высокотехнологичными протезами. У нас появляются возможности обеспечивать ветеранов такими техническими средствами реабилитации как автомобиль с ручным управлением. В настоящий момент у нас в регионе приобретен такой автомобиль, он переоборудован. Первая группа проходит обучение, они уже получают знания по управлению автомобилем с ручным управлением. В феврале 2024 года на площадке фонда была открыта и начала свою работу Ассоциация ветеранов специальной военной операции. Также мы с первого июля 2024 года работаем без выходных. Суббота, воскресенье у нас рабочие дни. На базе нашего филиала фонда был открыт военно-социальный центр министерства обороны. У нас сейчас в фонде имеется возможность, где в рамках одного окна люди получают решение по всем вопросам независимо от их статуса. Могут обратиться сами участники специальной военной операции, их у нас принимают специалисты военно-социального центра. Также могут обратиться члены семей участников специальной военной операции и сами ветераны. На площадке филиала фонда работают и медицинские психологи, на постоянной основе работают представители МФЦ. Возможности нашего филиала фонда очень расширились, потому что на площадке нашего филиала фонда был открыт ресурсный центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Фонд наш увеличился почти более чем на на четыреста квадратных метров», – добавила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области.

Вопросы, с которыми работают представители фонда, касаются абсолютно всех сфер жизни, начиная от восстановления документов и выплат всех положенных мер поддержки, заканчивая работой с ветеранами специальной военной операции. Это оказание медицинской помощи, диспансеризация, реабилитация, протезирование, переобучение, трудоустройство и многое другое.

«Главная цель государственного фонда "Защитники Отечества" — восстановить жизнь заново. Здесь выстроена адресная работа в рамках одного окна. И куда бы вы ни приехали, в любой уголок нашей страны, меняются только названия. Фонд Ярославской, Новгородской, Псковской области. Везде это помощь людям в рамках одного окна», – заключила Надежда Васильева.

В филиале работают девять социальных координаторов, которые являются членами семей участников СВО, мужья которых проходят военную службу в зоне специальной военной операции. У двух социальных координаторов мужья погибли в зоне СВО. Один из них награжден орденом Мужества посмертно. Также в филиале работает мать погибшего в СВО. Кроме того, семь работников филиала – ветераны боевых действий, из них один – участник СВО.

Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Себежском районе Дарья Козьякова считает работу в фонде продолжением своей профессиональной деятельности, связанной с работой с населением. С 2014 года она была депутатом Псковского областного Собрания пятого созыва, в дальнейшем - возглавляла учреждение, на базе которого был создан волонтерский штаб.

«Я очень давно работаю с людьми, работаю с населением. Еще с пандемийных времен у нас было очень сильное волонтерское движение. Когда началась СВО, совместно с администрацией района мы очень серьезно подключились к поддержке нашей армии буквально с первых дней. Это и сбор гуманитарной помощи, и помощь военным, и помощь семьям. Это очень серьезная работа. С учетом того, что эти направления были мне знакомы, мне предложили должность координатора. Я пришла в фонд, работаю с самого первого дня его основания. Вопросов у нас очень много. Основная категория — семьи погибших. Это и юридическое сопровождение, и простое человеческое сопровождение, решение каких-то житейских проблем в частном порядке. Серьезные вопросы решаем при поддержке Совета Федерации. У нас были очень серьезные ситуации, которые касались и счетов несовершеннолетних детей, и нотариальных сделок, таких как вопрос наследства. Конечно, есть вопросы нерешенные, но стараемся делать все, что можем. Политическая обстановка сложилась так, что людям пришлось идти защищать свою страну, защищать родину, оставить свои семьи. Многие из ребят, может быть, не были готовы во время мобилизации, но по зову родины и сердца пошли. Людям нужна помощь, мы выступаем проводниками между людьми, которые остались в сложной жизненной ситуации, и структурами, органами, которые должны эту помощь оказывать. Это очень важно», – рассказала Дарья Козьякова.

Несмотря на сложности, не представляет свою жизнь без работы в фонде старший социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Великолукском районе Олеся Коротченкова.

«Меня на должность пригласил глава района. Он сказал, что я с этой работой справлюсь. На самом деле, первоначально было трудно. Первый месяц был особенно сложным. Сейчас у нас больше трехсот семей, это и семьи погибших, и демобилизованные ребята, и те, которые находятся на передовой. Это все мои бойцы, я их так называю — моими бойцами. Практически каждую семью мы знаем, общаемся. Работаем двадцать четыре на семь. Раз в месяц постоянно обзваниваем, выезжаем, помогаем. "Своих не бросаем" — главный лозунг. Огромную поддержку нам оказывает сенатор Алексей Васильевич Наумец. Хочется сказать слова благодарности нашей администрации района, особенно главе Кузьмину Алексею Геннадиевичу. Это человек, который дал нам крылья по району. Себя я уже не представляю без этой работы. Стараюсь, конечно, совмещать. У меня семья, маленькой ребенок», – сказала Олеся Коротченкова. 

Основная помощь в Великолукском районе – бытовая. Помочь починить крышу, запасти дрова, покосить траву на участке или убрать снег. Недавно в работе фонда усилили юридическую сторону – появился новый координатор.

«У нас район большой, в команде три специальных координатора. Когда третьего искали, специально смотрели, чтобы человек был с юридическим образованием. Юридический вопрос очень важный в нашей работе. Помогаем в работе с документами: паспортный стол, налоговая, военкомат. Было сложно, но с поддержкой района, сенаторов поднялся такой патриотический дух, что теперь никуда с этого места. Я живу этим, жизни не представляю без этого», — добавила координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Великолукском районе.

Не всегда вопросы координатора касаются семей и бытовой жизни в районе. Деятельность социального координатора филиала фонда «Защитники Отечества» в Пустошкинском районе Дмитрия Бугрякова касается в основном помощи участникам специальной военной операции в зоне боевых действий.

«Проблемами СВО я начал заниматься до создания в стране фонда «Защитники Отечества». Как волонтер, помогал ребятам, ездил в зону проведения специальной военной операции. Потом, когда создался фонд, глава района предложил мне возглавить его, стать официальным координатором фонда в районе. Я, конечно же, согласился, потому что у меня появилось больше возможностей помогать ребятам в зоне СВО и их семьям. Со всеми ребятами, которые были мобилизованы или ушли по контракту, я до сих пор поддерживаю связь, всех знаю. Мы с ними постоянно на связи. Работаем, помогаем друг другу. Мы абсолютно всегда на связи, работаем. Ко мне чаще обращаются ребята, которые находятся в зоне СВО. Это просьбы о доставке чего-то на линию боевого соприкосновения. Мы посещали наших ребят семьдесят шестой дивизии, теперь мы периодически посещаем Курскую область. Сам я офицер в отставке, ветеран. Я неравнодушен к этому, все через мое сердце проходит, и я хочу этим заниматься. Это просто мое», – рассказал Дмитрий Бугряков.

Ветераном боевых действий является и старший социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Островском районе Олег Иванов, он также пришел в фонд по приглашению администрации района.

«Я сам являюсь ветераном боевых действий. В свое время в МВД служил, являюсь пенсионером МВД, посещал Северный Кавказ, участвовал в боевых действиях. Вопросов в этой работе решаем достаточно много, на самом деле. Много людей просят помощь в поисках без вести пропавших военнослужащих. Просят о юридической помощи. Преимущественно это семьи участников СВО, жены, матери. Считаю, что кто-то должен заботиться о членах семей военнослужащих, которые сейчас защищают нашу страну. Кто, если не мы?» — рассказал Олег Иванов.

За время работы фонда более 100 членов семей участников СВО приняли участие во встречах, посвященных духовной поддержке. Всего провели 23 подобных мероприятий. 

«Мы понимаем, что духовная поддержка, духовная помощь для участников СВО, для ветеранов — это тоже важно. Мы оказываем помощь, которую можем, в рамках своих своих сил. Это встречи с членами семей бойцов, которые находятся на фронте, это общение, какие-то слова поддержки, моральная помощь. Также мы проводим паломнические поездки, все это оказывает положительное влияние на духовное состояние травмированных людей», – рассказал иерей Антоний Зенькович.

Региональный филиал государственного фонда «Защитники Отечества» открылся в Пскове в 2023 году. Здание располагается на улице Льва Толстого, 31А. Здесь есть детская комната, комната эмоциональной разгрузки, где оказывается психологическая помощь с дальнейшим направлением к специалистам. Фонд создан «в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей».

Несомненно, за полтора года работы фонд достиг невероятных успехов в вопросах качества и оперативности работы с военнослужащими и членами их семей. Успехи фонда оценили и первые люди области. Так, первый заместитель губернатора Вера Емельянова назвала формат фонда «новой моделью социальной поддержки граждан» и призвала все социальные институты стремиться к решению вопросов «в рамках одного окна».

Анастасия Мишуковская 

Теги: #Защитники Отечества
Источник: Псковская Лента Новостей
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