Общество

Сотрудники прокуратуры в Пскове получили региональные и ведомственные награды

Торжественное собрание, посвященное празднованию 303-й годовщины со дня образования российской прокуратуры, состоялось в понедельник, 13 января, в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к специалистам прокуратуры обратился его заместитель Игорь Шатурный. «В ушедшем году вы объективно добились очень высоких показателей эффективности, многое сделали для укрепления законности и правопорядка в области», — отмечается в приветственном адресе губернатора. Прежде всего он отметил работу в сфере защиты прав участников специальной военной операции и их семей: «Уверен, что в Год защитника Отечества этому вопросу также будет уделяться особое внимание. Мы со своей стороны и дальше будем оказывать максимальное содействие».

Отдельно Михаил Ведерников в своем обращении остановился на вопросе обеспечения жильем детей-сирот: «Для правительства области это крайне сложный и дорогостоящий вопрос. Тем не менее в активном межведомственном взаимодействии мы сумели многого добиться. По предложению прокуратуры реализовали инструмент жилищных сертификатов, который многими объективно востребован и позволил сделать заметный шаг вперед». Так, в рамках пилотного проекта в Пскове построено 5 новых многоквартирных домов для детей-сирот, которые были заселены в начале прошлого года.

Особую признательность губернатор выразил за помощь в контроле над исполнением мероприятий нацпроектов. Только за первый период Псковская область получила более 60 млрд рублей федеральных средств, которые были направлены на благо региона и его жителей. «Рассчитываю на ваше содействие и в рамках новой пятилетки нацпроектов. Вызовов и задач много, но мы вместе сделаем все для дальнейшего развития Псковской области», — заключил Михаил Ведерников в своем обращении к сотрудникам ведомства.

Служба в прокуратуре имеет особую степень ответственности, подчеркнул прокурор Псковской области Андрей Мошков на мероприятии. «От нашего профессионализма, честности и принципиальности зависит вера людей в справедливость и равенство всех перед законом. Нами сделано немало. И я уверен, что мы не только не сбавим темпы работы, но и приумножим свои достижения. Сегодня в прокуратуре Псковской области действует система надзора, основанная на фундаментальном анализе состояния законности. О доверии к нам свидетельствуют многочисленные обращения граждан, ежегодно поступающие в наше ведомство. Убежден, что основа успеха прокуратуры Псковской области — ее сплоченный коллектив, объединяющий неравнодушных людей», — подчеркнул Андрей Мошков.

Во время торжественного мероприятия почетной грамотой губернатора был награжден ветеран органов прокуратуры Псковской области, государственный советник юстиции 3 класса Николай Лепихин. За вклад в укрепление законности на территории региона благодарственных писем правительства Псковской области удостоены еще три специалиста органов прокуратуры.

С ответным словом к собравшимся в зале обратился Николай Лепихин, который напутствовал молодых специалистов: «Будьте внимательны к людям. Вы являетесь одними из основных защитников прав населения. Проявляйте настойчивость и профессионализм».

В рамках торжественного собрания после оглашения приказов генерального прокурора Российской Федерации и прокурора Псковской области различными ведомственными наградами был отмечен профессионализм, а также продолжительная и безупречная служба целого ряда сотрудников органов прокуратуры.