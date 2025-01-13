Общество

Каждый второй пскович пообещал себе высыпаться в новом году – опрос

Стало известно, какие обещания на 2025 год дали себе жители Псковской области. Опрос был проведен платформой онлайн-рекрутинга hh.ru и сетью фитнес-клубов DDX Fitness накануне Нового 2025 года. В исследовании, посвященном полезным привычкам, приняли участие почти 3,5 тысячи человек из регионов.

Почти половина или 47% людей в наступившем году поделились, что соблюдение режима сна станет их полезной привычкой.

Еще треть (34%) респондентов хотели бы внедрить в свою жизнь правильное питание.

Регулярным фитнесом в 2025 году планирует заняться каждый четвертый опрошенный (26%).

При этом женщин среди тех, кто хочет сделать фитнес частью повседневной рутины, на 4% больше, чем мужчин (29% против 25%).

Есть и другие полезные привычки, которые хотели бы выработать местные жители в новом году. Так, еще 24% рассчитывают читать контент по саморазвитию (книги, обучающие курсы), столько же респондентов стремятся перестать откладывать важные дела на потом. Пятая часть респондентов (22%) ощущают потребность брать на себя новые проекты и задачи. Интересно, что более других в этом заинтересованы люди среднего возраста (45-54 лет), опережая молодежь.

Еще 20% считают важным отказаться от вредных привычек. Среди местных респондентов, давших такой ответ, мужчин было заметно больше, чем женщин (22% против 13%).

Еще 17% собираются в 2025 году вести учет доходов и расходов. Интересно, что больше всего такой интерес проявляет молодежь 18-24 лет, меньше же всего заинтересованы в финансовом учете, как ни странно, люди зрелого возраста 45-54 лет (21% против 11%).

Другие 17% считают важным поддерживать дружеские отношения в наступившем году. При этом сохранять близкие связи с людьми больше других стремятся люди 55 лет и старше, меньше других – молодые люди до 34 лет (21% против 12%).