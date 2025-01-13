Общество

Почему в Псковской области снизилось количество пожаров, ответили в МЧС

Количество пожаров в Псковской области в 2024 году снизилось на 35%. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Итоги года мы подвели, всего в 2024 году количество пожаров снизилось на 35% - это на 1170 пожаров», - сказал Владимир Якунин.

В регионе за год произошло 2156 пожаров.

Основными причинами снижения количества пожаров служат погодные условия и профилактика. «Весна была комфортной, она была с достаточным количеством осадков, которые смогли снизить количество палов травы и лесных пожаров. Мягкая осень повлияла на общее количество пожаров. В декабре было несколько суток, когда не фиксировали ни одного пожара», - пояснил замначальника управления.