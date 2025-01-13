Общество

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите от действий мошенников

Сегодня, 15 января, Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на дополнительную защиту граждан от действий мошенников. Документ предлагает установить при выдаче займов так называемый «период охлаждения» — время, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции. Об этом сообщил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Для сумм от 50 до 200 тысяч рублей этот период составит 4 часа, а для сумм от 200 тысяч рублей — 48 часов.

По словам Александра Козловского, за это время гражданин сможет взвесить ситуацию, а микрофинансовые и банковские организации проведут дополнительные проверочные мероприятия, чтобы убедиться, что заёмные средства берутся добровольно, без давления мошенников. При необходимости они могут подключить компетентные органы.

«Рассчитываем окончательно принять законопроект до конца января», - заключил депутат.