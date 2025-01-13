Общество

Следственное управление по области пользуется заслуженным авторитетом — Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону с днем образования ведомства. Текст поздравления опубликован на сайте правительства области.

14 лет назад Следственный комитет стал самостоятельным ведомством, которое противодействует наиболее опасным и распространенным формам преступности.

«Вы ежедневно выполняете нелегкую, но столь важную для общества работу по расследованию самых сложных и резонансных преступлений, обеспечиваете защиту прав и законных интересов граждан. Вместе мы нацелены на общий результат — обеспечение стабильной и безопасной жизни людей на территории региона», - сказал губернатор.

Следственное управление по Псковской области пользуется заслуженным авторитетом и доверием жителей благодаря профессионализму, компетентности, ответственности за принятые решения, высоким моральным и человеческим качествам каждого сотрудника, отметил Михаил Ведерников.

«Благодарю вас за твердость и принципиальность, за верность долгу и своему призванию. Ваша работа — это вклад в наше безопасное и уверенное будущее. Выражаю признательность ветеранам следственных органов за вклад в формирование нового поколения следователей и передаваемый им практический опыт. Желаю вам всегда следовать избранному пути, а также выдержки, настойчивости и терпения в решении каждодневных задач. Всего самого доброго вашим родным и близким. С праздником!» - заключил глава региона.