Общество

80 лет со дня образования Пыталовского района отмечают 16 января

80 лет со дня образования Пыталовского района отмечают 16 января. Об этом глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева сообщила с своем Telegram-канале.

Фото: Вера Кондратьева / Telegram

«Сегодняшний день - день образования Пыталовского района в составе Псковской области на основании указа президиума Верховного Совета РСФСР от 16 января 1945 года с административным центром – Пыталово. 80 лет для истории - всего лишь миг, но для нас это время становления и роста, позволившее району занять свое достойное место среди других муниципальных образований Псковской области. Последние несколько десятилетий стали чрезвычайно важными для района. Несмотря на непростые экономические условия, район стал частью государственной границы», - сказала Вера Кондратьева.

Отметим, с февраля 2023 года район преобразован в Пыталовский муниципальный округ.

«И пусть не велика наша территория, так как это всего лишь точка на карте, но значима – и в жизни области, и страны. Пыталовская земля богата не только лесами и полями, реками и болотами, главное ее достояние – это люди - энергичные, образованные, талантливые, искренне любящие свою землю. Здесь учились и выросли Герои Советского Союза, хозяйственные руководители, специалисты сельского хозяйства, ученые, известные деятели культуры и искусства. 80-летие района мы празднуем в год юбилея Великой Победы, поэтому особых слов благодарности и уважения заслуживают ветераны, старожилы, для которых история нашей земли и их собственные судьбы навсегда слились воедино. Мы преклоняемся перед земляками, которые выжили в невероятных испытаниях Великой Отечественной войны и нашли в себе силы строить, созидать, делать жизнь лучше. Нам есть чем гордиться, кого славить, помнить и чтить», - добавила глава округа.

Она уточнила, что достойным продолжателем славных традиций Пыталовской земли является молодое поколение, которое добивается высоких достижений и ярких побед в защите Отечества, учебе и труде, творчестве и спорте.

«Дорогие земляки! Примите искреннюю благодарность за большой вклад в развитие и процветание района! Верю, что вы будете свято хранить славные традиции, с оптимизмом смотреть в завтрашний день, делать всё для будущего развития нашего округа.

Желаю вам трудовых успехов, крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил и благополучия!» - заключила Вера Кондратьева.

Добавим, также 16 января отмечается 80-летие образования Печорского района.