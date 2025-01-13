80 лет со дня образования Пыталовского района отмечают 16 января. Об этом глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева сообщила с своем Telegram-канале.
Фото: Вера Кондратьева / Telegram
«Сегодняшний день - день образования Пыталовского района в составе Псковской области на основании указа президиума Верховного Совета РСФСР от 16 января 1945 года с административным центром – Пыталово. 80 лет для истории - всего лишь миг, но для нас это время становления и роста, позволившее району занять свое достойное место среди других муниципальных образований Псковской области. Последние несколько десятилетий стали чрезвычайно важными для района. Несмотря на непростые экономические условия, район стал частью государственной границы», - сказала Вера Кондратьева.
Отметим, с февраля 2023 года район преобразован в Пыталовский муниципальный округ.
Она уточнила, что достойным продолжателем славных традиций Пыталовской земли является молодое поколение, которое добивается высоких достижений и ярких побед в защите Отечества, учебе и труде, творчестве и спорте.
«Дорогие земляки! Примите искреннюю благодарность за большой вклад в развитие и процветание района! Верю, что вы будете свято хранить славные традиции, с оптимизмом смотреть в завтрашний день, делать всё для будущего развития нашего округа.
Желаю вам трудовых успехов, крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил и благополучия!» - заключила Вера Кондратьева.
Добавим, также 16 января отмечается 80-летие образования Печорского района.