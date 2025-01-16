Общество

Всероссийский конкурс «Родная игрушка» предлагает псковичам отразить отечественные ценности

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых» объявило о начале всероссийского конкурса «Родная игрушка». Цель мероприятия — стимулировать разработку и производство оригинальных отечественных игр и игрушек, которые будут способствовать духовно-нравственному развитию детей и подростков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центер народного творчества.

Изображение: Псковский областной центр народного творчества

Участие в конкурсе открыто для независимых авторов, производителей детских игр и игрушек, а также творческих коллективов.

Заявки на участие принимаются до 14 февраля 2025 года.

Подробности конкурса можно узнать по ссылке.

Контактное лицо со стороны Российского общества «Знание» - директор филиала в Псковской области Печерская Елена Николаевна (тел. +7 (900) 998-14-41, e-mail: psk@znanierussia.ru)