Общество

Эндокринолог назвала неочевидные признаки диабета

Потемнение кожи вокруг шеи, в складках тела, подмышечных впадинах, паховой области, частые дрожжевые инфекции и запах ацетона изо рта могут быть неочевидными признаками диабета, сообщила врач-эндокринолог московской поликлиники №220 Анна Невольникова.

«Если человек наблюдает у себя потемнение кожи вокруг шеи, в складках тела, подмышечных впадинах, паховой области или частые дрожжевые инфекции, например кандидозы, то это могут быть симптомы, которые указывают на наличие диабета», - рассказала Невольникова.

По ее словам, к неочевидному признаку диабета также можно отнести запах ацетона изо рта, не связанный с голоданием, пишет РИА Новости.