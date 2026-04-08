Диетолог рассказала о рисках частого употребления сырокопченой колбасы

Частое употребление сырокопченой колбасы может привести к повышению артериального давления, возникновению отеков и атеросклерозу, рассказала диетолог, эндокринолог, преподаватель диетологии в образовательном проекте «РеФорма» в Московском институте психоанализа Майра Рау.
Специалист отметила, что потенциальный вред от употребления колбасы стоит разделять на краткосрочный и долгосрочный.
Диетолог подчеркнула, что эпизодическое употребление сырокопченой колбасы безопасно, но при частом ее включении в питание стоит помнить о наличии в ней канцерогенов. Также сырокопченая колбаса содержит много натрия в виде таких пищевых добавок, как нитриты, нитраты и фосфаты натрия. Избыточное употребление натрия может приводить к повышению артериального давления и возникновению отеков, пишет РИА Новости.
Рау уточнила, что к краткосрочным последствиям употребления сырокопченой колбасы относятся эпидемиологические риски, то есть возможность отравления при недолжном хранении продукта и при наличии нарушений в рецептуре.