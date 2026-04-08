Диетолог рассказала о рисках частого употребления сырокопченой колбасы

Частое употребление сырокопченой колбасы может привести к повышению артериального давления, возникновению отеков и атеросклерозу, рассказала диетолог, эндокринолог, преподаватель диетологии в образовательном проекте «РеФорма» в Московском институте психоанализа Майра Рау.

Специалист отметила, что потенциальный вред от употребления колбасы стоит разделять на краткосрочный и долгосрочный.

«Что касается накопительного вреда, то он возможен при частом употреблении сырокопченой колбасы. Всемирный фонд исследования рака рекомендует исключить или минимизировать включение изделий из переработанного мяса в рацион человека в связи с потенциальным воздействием канцерогенов, содержащихся в продукте. Канцерогены, к которым можно отнести нитрозамины, образуются в результате копчения и нагревания из нитритов и нитратов, которые добавляются в продукт в качестве консерванта», — рассказала Рау.

Диетолог подчеркнула, что эпизодическое употребление сырокопченой колбасы безопасно, но при частом ее включении в питание стоит помнить о наличии в ней канцерогенов. Также сырокопченая колбаса содержит много натрия в виде таких пищевых добавок, как нитриты, нитраты и фосфаты натрия. Избыточное употребление натрия может приводить к повышению артериального давления и возникновению отеков, пишет РИА Новости

«Сырокопченая колбаса содержит холестерин и насыщенные жиры, избыточное употребление которых приводит к нарушению липидного обмена, развитию атеросклероза», — добавила она.

Рау уточнила, что к краткосрочным последствиям употребления сырокопченой колбасы относятся эпидемиологические риски, то есть возможность отравления при недолжном хранении продукта и при наличии нарушений в рецептуре. 

