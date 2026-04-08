 
Общество

Макет памятника Александру Матросову в великолукском Доме детского творчества подняли на постамент

Передача постамента для макета памятника Герою Советского Союза Александру Матросову состоялась в музее истории 254-го Гвардейского стрелкового полка имени Героя, сообщается в канале в Мах депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

«В музее истории 254-го Гвардейского стрелкового полка имени Героя Советского Союза Александра Матросова на базе Дома детского творчества Великих Лук произошло важное событие — мы передали музею постамент для макета памятника Герою Советского Союза Александру Матросову. В музее уже есть сам макет памятника, он был создан известным скульптором Евгением Викторовичем Вучетичем и несколько лет назад восстановлен благодаря нашей совместной работе с коллективом Дома детского творчества и псковским скульптором Натальей Сергеевной Дубонос. Но до сегодняшнего дня у макета не было полноценного оформления. Теперь этот вопрос решён: появился постамент, и экспозиция выглядит завершённой», - рассказал Александр Козловский.

Депутат отметил, что идея сделать постамент возникла в прошлом году, после того как музей стал призёром регионального этапа конкурса «Знать, чтобы помнить».

«Это не разовая история, а продолжение системной работы по сохранению исторической памяти», - считает парламентарий.

Проект удалось реализовать при поддержке фонда «Земляки» и партийного проекта «Единой России» «Историческая память». Сам постамент изготовил великолукский художник-скульптор, член Союза художников России Владимир Оржеховский. На встрече он рассказал, как проходила работа. 

«Это мероприятие — не только про передачу постамента. Это ещё и про людей, которые каждый день занимаются патриотическим воспитанием молодёжи, - добавил Александр Козловский. - Вручил благодарственные письма руководителю поста №1 Светлане Владимировне Кондаковой и коллективу поста. Пост №1 был создан в феврале 1983 года, и это настоящая гордость Дома детского творчества и нашего города воинской славы. Ребята и наставники ведут большую и важную работу». 
 

Встречу сделали неформальной и адаптировали для юных горожан. Почетный гражданин города, Заслуженный учитель России, историк и краевед Владимир Орлов разобрал важные исторические факты в интересном для ребят формате в рамках викторины о жизни и подвиге Александра Матросова.

«Сегодня мы сделали ещё один шаг в сохранении памяти о подвиге наших солдат и в воспитании уважения к истории у подрастающего поколения. На этом не останавливаемся. Следующий этап — изготовление таблички на постамент, чтобы макет полностью соответствовал оригиналу. Спасибо всем, кто участвует в этой работе», - заключил Александр Козловский.

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

