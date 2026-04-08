Макет памятника Александру Матросову в великолукском Доме детского творчества подняли на постамент

Передача постамента для макета памятника Герою Советского Союза Александру Матросову состоялась в музее истории 254-го Гвардейского стрелкового полка имени Героя, сообщается в канале в Мах депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.
Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах
Депутат отметил, что идея сделать постамент возникла в прошлом году, после того как музей стал призёром регионального этапа конкурса «Знать, чтобы помнить».
Проект удалось реализовать при поддержке фонда «Земляки» и партийного проекта «Единой России» «Историческая память». Сам постамент изготовил великолукский художник-скульптор, член Союза художников России Владимир Оржеховский. На встрече он рассказал, как проходила работа.
Встречу сделали неформальной и адаптировали для юных горожан. Почетный гражданин города, Заслуженный учитель России, историк и краевед Владимир Орлов разобрал важные исторические факты в интересном для ребят формате в рамках викторины о жизни и подвиге Александра Матросова.
«Сегодня мы сделали ещё один шаг в сохранении памяти о подвиге наших солдат и в воспитании уважения к истории у подрастающего поколения. На этом не останавливаемся. Следующий этап — изготовление таблички на постамент, чтобы макет полностью соответствовал оригиналу. Спасибо всем, кто участвует в этой работе», - заключил Александр Козловский.
Пресс-портреты