За «кулисы» оперблока провели псковских старшеклассников

Профориентационная экскурсия для учащихся 10–11 классов псковских школ прошла в Псковской областной клинической больнице. Ребята посетили операционный блок и узнали, как устроена работа одной из самых ответственных зон больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.
Фото здесь и далее: ПОКБ
Экскурсия проводилась в нерабочее время, в специально отведённых для посещения зонах, с соблюдением всех санитарных требований и без нарушения стерильности рабочих помещений.
Школьники узнали об этапах подготовки к операции — от обработки рук до облачения в стерильную одежду, познакомились с современным хирургическим оборудованием, услышали о роли каждого члена операционной команды и задали вопросы о профессии, обучении и повседневной работе медиков.
Напомним, 10 апреля в ПОКБ пройдёт день открытых дверей (онлайн), а 14 апреля — ярмарка вакансий здравоохранения.