 
Общество

За «кулисы» оперблока провели псковских старшеклассников

Профориентационная экскурсия для учащихся 10–11 классов псковских школ прошла в Псковской областной клинической больнице. Ребята посетили операционный блок и узнали, как устроена работа одной из самых ответственных зон больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.

Фото здесь и далее: ПОКБ

Экскурсия проводилась в нерабочее время, в специально отведённых для посещения зонах, с соблюдением всех санитарных требований и без нарушения стерильности рабочих помещений.

Школьники узнали об этапах подготовки к операции — от обработки рук до облачения в стерильную одежду, познакомились с современным хирургическим оборудованием, услышали о роли каждого члена операционной команды и задали вопросы о профессии, обучении и повседневной работе медиков.

«Такие встречи — часть системной работы ПОКБ по профориентации. Они помогают подросткам сделать осознанный выбор профессии, развеивают мифы о медицине, сформированные сериалами, показывают реальные возможности трудоустройства и обучения в регионе. Многие сегодняшние школьники завтра станут студентами медколледжа или вуза — а после окончания вернутся работать в псковские больницы. Благодарим ребят за интерес к профессии!» - отметили в больнице. 

Напомним, 10 апреля в ПОКБ пройдёт день открытых дверей (онлайн), а 14 апреля — ярмарка вакансий здравоохранения.

Реклама на ПЛН

