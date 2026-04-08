В Пскове лишили российского гражданства двух иностранцев, не вставших на воинский учёт

Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области совместно с Военным комиссариатом региона выявили двух иностранных граждан 1984 и 1993 годов рождения, которые уклонились от постановки на воинский учёт. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД, мужчин лишили российского гражданства.

«Ещё в конце прошлого года мужчины стали гражданами Российской Федерации и официально обязались соблюдать Конституцию и законодательство России, быть верными стране и выполнять свои гражданские обязанности. Однако этого не сделали», - отметили в полиции.

В связи с этим управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области приняло решения о лишении нарушителей гражданства. Российские паспорта, выданные иностранцам, признаны недействительными.  

Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области напоминает, что исполнение гражданских обязанностей, включая своевременную постановку на воинский учет, является неотъемлемой частью получения гражданства Российской Федерации. Нарушение этих требований влечёт серьёзные правовые последствия. 

