Общество

Псковская область заняла 51 место в рейтинге здорового питания

Псковская область заняла 51 место в рейтинге здорового питания, следует из подсчетов платформы с открытыми данными и исследованиями по социальным проблемам в регионах России «Если быть точным».

В результате исследования Псковская область получила 61 балл. Суточная норма потребления соли для жителей Пскова составляет 2,5 грамма на 1000 килокалорий. При этом потребление жиров превышает потребление сахара: 41,1% энергии поступает из жиров, 13,8% — из сахара.

Наиболее сбалансированно питаются жители восьми регионов. В лидерах — три национальные республики: Дагестан, Чувашия, Чечня. Питание в этих субъектах достаточно «бедное» (то есть по сравнению с другими регионами там потребляют мало насыщенных жиров и животного жира), но рацион при этом сбалансированный, разнообразный, а потребление мяса — в умеренных количествах, объясняет доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории демографии и эпидемиологии питания Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Арсений Мартинчик.