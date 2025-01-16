Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» о вызовах и угрозах 2025 года

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы:
- Год защитника Отечества и юбилей Победы – как отпразднуем?
- Вызовы и угрозы 2025 года
- Утренний авиарейс в Москву отменен – когда возобновят?
- Добрался: первый случай гриппа зафиксирован в регионе – что за «зверь»?
- Гора родила мышь – новый старый председатель федерации футбола региона.
- Подписка о невыезде – дело Шлосберга* продолжается - комментарии нашего политического обозревателя, главного редактора ПЛН Александра Савенко.
Телефон прямого эфира – 56-73-72.
* Признан иноагентом по версии Минюста РФ