Общество

Общественные слушания по благоустройству территории у администрации в Новоржеве стартуют 3 февраля

Администрация Новоржевского муниципального округа с 3 февраля по 4 марта 2025 года проведет общественные обсуждения по благоустройству общественной территории у здания администрации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации.

Фото: администрация Новоржевского округа

Слушания проходят в рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2025 году.

Предложения благоустройства общественной территории от организаций и жителей принимаются по адресу: администрация Новоржевского муниципального округа, Новоржев, улица Германа, дом 55, кабинет № 27. Часы приема с 9.00 по 17.00, с 13.00 по 14.00 перерыв на обед.