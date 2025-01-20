Общество

«ГорДозор»: Пешеход всегда прав, почти. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 20 января.

Псковская область является одним из наиболее автомобилизированных регионов на Северо-Западе, но ведь помимо водителей в дорожном движении участвуют еще и пешеходы, которыми становятся, в том числе, и водители, покидая салон родной машины.

В Пскове, не говоря уже об области в целом, оборудование пешеходных переходов оставляет желать лучшего. Подавляющее количество переходов оборудованы не по ГОСТу, неправильно подсвечены и пешеходы на них предоставлены на волю случая. Почему так происходит? Куда смотрит ГАИ, принимая подобные решения? Зачем Пскову бессчетное количество светофоров?

Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи «ГорДозор» Андрей Николаев и Николай Мельков.