В Пскове обновлен состав регионального отделения Народного фронта

Новый состав регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт "За Россию"» избрали на конференции в Пскове 20 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Анна Тягунова / ПЛН
В новый состав регионального штаба вошли:
В состав региональной ревизионной комиссии избрали Романа Евдокимова и Владимира Никишина.
Напомним, в июне 2023 года исполнилось 10 лет с момента первого учредительного съезда Народного фронта. До этого он два года существовал как широкая общественная коалиция, а с 2013 года работает как президентское движение. За 10 лет ему удалось решить полмиллиона поставленных жителями России проблем. Они касались ремонта дорог, расселения аварийных домов, ремонта спортивных и детских площадок, строительства и ремонта социальных учреждений.