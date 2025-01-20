Общество

В Пскове обновлен состав регионального отделения Народного фронта

Новый состав регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт "За Россию"» избрали на конференции в Пскове 20 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

В новый состав регионального штаба вошли:

Марина Борисенкова, Дмитрий Быстров, Евгений Васильев, Анна Васильева, Надежда Васильева, Игорь Дитрих, Татьяна Кирилёнок, Юлия Колбасова, Александр Короплясов, Александр Корушкин, Александр Лоско, Дмитрий Мельников, Александр Седунов, Анна Шуняева.

В состав региональной ревизионной комиссии избрали Романа Евдокимова и Владимира Никишина.

Напомним, в июне 2023 года исполнилось 10 лет с момента первого учредительного съезда Народного фронта. До этого он два года существовал как широкая общественная коалиция, а с 2013 года работает как президентское движение. За 10 лет ему удалось решить полмиллиона поставленных жителями России проблем. Они касались ремонта дорог, расселения аварийных домов, ремонта спортивных и детских площадок, строительства и ремонта социальных учреждений.