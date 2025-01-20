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Общество

В Пскове обновлен состав регионального отделения Народного фронта

20.01.2025 17:43|ПсковКомментариев: 0

Новый состав регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт "За Россию"» избрали на конференции в Пскове 20 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

В новый состав регионального штаба вошли: 

  1. Марина Борисенкова,
  2. Дмитрий Быстров, 
  3. Евгений Васильев,  
  4. Анна Васильева,  
  5. Надежда Васильева,  
  6. Игорь Дитрих,  
  7. Татьяна Кирилёнок,   
  8. Юлия Колбасова,  
  9. Александр Короплясов,  
  10. Александр Корушкин,  
  11. Александр Лоско,   
  12. Дмитрий Мельников,   
  13. Александр Седунов, 
  14. Анна Шуняева.  

В состав региональной ревизионной комиссии избрали Романа Евдокимова и Владимира Никишина. 

 

Напомним, в июне 2023 года исполнилось 10 лет с момента первого учредительного съезда Народного фронта. До этого он два года существовал как широкая общественная коалиция, а с 2013 года работает как президентское движение. За 10 лет ему удалось решить полмиллиона поставленных жителями России проблем. Они касались ремонта дорог, расселения аварийных домов, ремонта спортивных и детских площадок, строительства и ремонта социальных учреждений.

Теги: #народный фронт
Источник: Псковская Лента Новостей
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