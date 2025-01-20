Заменить треть чиновников на ИИ и защитить банковские вклады от заморозки: инициативы «Новых людей», которые изменят жизнь псковичей

Защитить банковские вклады от заморозки, ввести премии для тех, кто поможет поймать телефонных мошенников, заменить треть чиновников искусственным интеллектом — такими громкими предложениями депутатов Госдумы от партии «Новые люди» запомнился январь 2025. Как эти инициативы изменят жизнь в Псковской области, рассказали Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Новые люди».
Фотографии: «Новые люди»
Заморозка банковских вкладов стала главной страшилкой последних месяцев. Эксперты пугают людей, что для стабилизации экономической ситуации в стране вклады россиян могут заморозить. Центробанк дважды опровергал такие предположения. Но по словам лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, в безопасность вкладов верят не все.
Ещё одно предложение «Новых людей» тоже поможет защитить сбережения людей. Это новая мера борьбы с телефонными мошенниками. Если передать в полицию информацию, которая поможет их поймать, то можно будет получить выплату до 100 тысяч рублей.
Третья инициатива «Новых людей» родилась во время поездки вице-спикера российского парламента Владислава Даванкова в Республику Марий Эл. Там он обсудил, как внедрить искусственный интеллект в управление регионом. Владислав Даванков уверен, что в условиях, когда стране нужны деньги, нужно в первую очередь начинать с сокращения чиновников, а не придумывать новые налоги и штрафы.
«Искусственному интеллекту не придёт в голову выплачивать себе огромные премии, когда в дома людей не проведён газ, а очередь к врачу занимают за месяц. Сэкономленные на чиновниках деньги получится направить на действительно важные вещи: медицину, образование, благоустройство», — заключает Владислав Даванков.