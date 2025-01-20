Общество

Капитальный ремонт поликлиники завершили в Гдове

В Гдове завершился капитальный ремонт здания поликлиники. Работы проводились в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: официальный Telegram-канал Псковской области

В здании были проведены работы по утеплению и обновлению фасада, замене системы отопления, устройству отмостки и облицовке входного крыльца, а также частичной модернизации внутренних помещений. Общий объём инвестиций составил около 4,6 миллиона рублей.

«Здание поликлиники приняло новый внешний вид. Здесь стало комфортнее и удобнее как и для посетителей, так и для сотрудников. Отопление в помещении теперь соответствует всем нормам», — отметил исполняющий обязанности главного врача Гдовской районной больницы Артем Колесник.