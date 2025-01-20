Как часто нужно мыть и стирать детские игрушки, ответил врач-педиатр

Игрушки для детей необходимо регулярно мыть и стирать, чтобы предотвратить распространение бактерий и инфекций. Об этом рассказала врач-педиатр Вероника Стародубцева.
Мягконабивные игрушки можно стирать в стиральной машине на деликатном режиме с использованием мягкого моющего средства и низкой температуры воды.
Пластиковые и резиновые игрушки можно мыть с мягким мылом или антибактериальным чистящим средством раз в неделю или по мере необходимости. После мытья также ее тщательно стоит промыть чистой водой и высушить.
Электронные игрушки следует протирать влажной тканью или мягкой щеткой, смоченной в мыльной воде, раз в неделю или по мере загрязнения. Чтобы не сломать игрушку, нужно мыть ее осторожно.
Что касается деревянных игрушек, то и их следует протирать влажной тканью или мягким чистящим средством раз в неделю или по мере необходимости. Чтобы предотвратить деформацию дерева, игрушки не стоит замачивать в воде, пишет RuNews24.ru.
«Очень важно мыть игрушки после перенесенной болезни. Малыши до года часто изучают мир своим способом - все, что попадает к ним в руки, тянется в рот. Особенно важно тщательно мыть игрушки в период, когда у малыша начинают прорезываться зубы. В этот период иммунитет детей ослаблен, организм подвержен заражению разным болезням», — резюмировала Вероника Стародубцева.