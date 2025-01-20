Общество

Как часто нужно мыть и стирать детские игрушки, ответил врач-педиатр

Игрушки для детей необходимо регулярно мыть и стирать, чтобы предотвратить распространение бактерий и инфекций. Об этом рассказала врач-педиатр Вероника Стародубцева.

Мягконабивные игрушки можно стирать в стиральной машине на деликатном режиме с использованием мягкого моющего средства и низкой температуры воды.

«Мягкие игрушки следует стирать каждые 2–4 недели или по мере загрязнения. Для этого можно использовать мягкое моющее средство, желательно, гипоаллергенное, разработанное специально для детей. Игрушки очень важно прополоскать несколько раз - дети часто тянут игрушки в рот, а если на ней осталось моющее средство, это может вызвать аллергическую реакцию. В идеале игрушки нужно сушить на свежем воздухе. Но подойдут и стандартные домашние условия. Главное, чтобы ребенок не играл с мокрой мягкой игрушкой», — объясняет врач.

Пластиковые и резиновые игрушки можно мыть с мягким мылом или антибактериальным чистящим средством раз в неделю или по мере необходимости. После мытья также ее тщательно стоит промыть чистой водой и высушить.

Электронные игрушки следует протирать влажной тканью или мягкой щеткой, смоченной в мыльной воде, раз в неделю или по мере загрязнения. Чтобы не сломать игрушку, нужно мыть ее осторожно.

Что касается деревянных игрушек, то и их следует протирать влажной тканью или мягким чистящим средством раз в неделю или по мере необходимости. Чтобы предотвратить деформацию дерева, игрушки не стоит замачивать в воде, пишет RuNews24.ru.

«Очень важно мыть игрушки после перенесенной болезни. Малыши до года часто изучают мир своим способом - все, что попадает к ним в руки, тянется в рот. Особенно важно тщательно мыть игрушки в период, когда у малыша начинают прорезываться зубы. В этот период иммунитет детей ослаблен, организм подвержен заражению разным болезням», — резюмировала Вероника Стародубцева.