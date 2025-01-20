Свыше 70 км железнодорожных путей отремонтировали за год в Псковской области

Более 74 км железнодорожных путей отремонтировали в 2024 году в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».
Сотрудники Октябрьской магистрали обновили железнодорожную инфраструктуру на участках:
На месте работала специальная железнодорожная техника: щебнеочистительные, выправочные и отделочные машины.
Работы проводились в период технологических окон, что позволило минимизировать корректировки в графике движения пассажирских поездов, отметили в РЖД.
Кроме того, на железнодорожной инфраструктуре в Псковской области заменили семь стрелочных переводов.