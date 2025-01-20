Кулинарное предприятие в Порхове оштрафовали за нарушение санитарных норм

Каждый второй пскович хочет открыть собственное дело – опрос

Великолучанин решился на кражу сразу после выхода из тюрьмы

В Госдуме анонсировали изучение в школах песен Shaman и Газманова

«Сообразим на троих»: «правильная» и «неправильная» оппозиция и псковский футбол на распутье

19% псковичей попадались на уловки телефонных мошенников – опрос

Фейк о жуткой аварии в Великолукском районе, где погиб блогер и его команда, распространяют в Сети

«Беседка»: Об итогах работы фонда «Защитники Отечества» и планах на 2025 год

В январе 180 тысяч псковичей получили пенсию в увеличенном размере