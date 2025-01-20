Кулинарное предприятие в Порхове оштрафовали за нарушение санитарных норм

Руководителя предприятия в Порхове привлекли к административной ответственности за нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.
Прокуратура провела проверку деятельности предприятия города Порхова, которое осуществляет изготовление кулинарной продукции, выпечки, салатов в ассортименте более 100 наименований. Выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
Управлением Роспотребнадзора по Псковской области по постановлению прокурора района руководитель предприятия привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ КоАП РФ с назначением штрафа.